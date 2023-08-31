В районе поселка Мезмай загорелась 1 тысяча «квадратов» леса

Еще один низовой лесной пожар произошел в Гуамском участковом лесничестве около поселка Мезмай Апшеронского района. Как сообщает пресс-служба Краевого лесопожарного центра, площадь возгорания составила 0,1 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Краевой лесопожарный центр Кубани Фото: Краевой лесопожарный центр Кубани

Задымление зафиксировала система дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель». В 16:50 на место возгорания прибыли лесопожарные бригады из Горячего Ключа и сотрудники Апшеронского лесничества — филиала «Комитета по лесу». В 16:55 они приступили к тушению огня в труднодоступном рельефе горной местности.

31 августа в 11:00 на Маркотхском хребте Геленджика ликвидировали пожар, который начался 29 августа и достигал площади 118 га. В 12:30 в Геленджике в районе горы Гебеус возник новый пожар площадью 0,1 га.

Георгий Ефименко

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