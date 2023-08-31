В Геленджике произошел еще один пожар в районе горы Гебеус

В Геленджике в районе горы Гебеус произошел новый низовой лесной пожар. Как сообщает пресс-служба Краевого лесопожарного центра Кубани, его площадь составила 0,1 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Краевой лесопожарный центр Кубани Фото: Краевой лесопожарный центр Кубани

Задымление со стороны леса зафиксировала система дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель». В 12:32 лесопожарные бригады приступили к его тушению.

Через час пожар удалось локализовать. Теперь проводится комплекс мер по его ликвидации. Всего на тушении лесного пожара задействовано 38 человек и 12 единиц техники.

29 августа в Геленджике на Маркотхском хребте произошло возгорание на площади 1,3 га. Почти через сутки его площадь достигала уже 118 га. Около 500 человек боролись с огнем почти двое суток. 31 августа около 11 часов пожар был полностью ликвидирован. Экологи считают, что он нанес миллиардный урон.

Георгий Ефименко

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram