Время первой

Согласно сообщению The Daily Telegraph, главный тренер женской сборной Англии по футболу Сарина Вигман может быть включена в список кандидатов на должность главного тренера мужской сборной Нидерландов. В случае назначения она станет первой в истории женщиной-тренером, которая возглавит мужскую национальную команду. Предложение голландке может поступить и от Футбольной ассоциации Англии (FA), подыскивающей замену нынешнему тренеру Гарету Саутгейту. Обсуждение потенциальных назначений Сарины Вигман началось после того, как она впервые вывела женскую сборную Англии в финал чемпионата мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер женской сборной Англии по фуболу Сарина Вигман во время финального матча ЧМ-2023 против Испании

Фото: Carl Recine, Reuters Главный тренер женской сборной Англии по фуболу Сарина Вигман во время финального матча ЧМ-2023 против Испании

Фото: Carl Recine, Reuters

The Daily Telegraph утверждает, что руководители голландского футбола уже несколько месяцев в частном порядке говорят о том, что Сарина Вигман «обязательно войдет по крайней мере в шорт-лист». В настоящее время главным тренером мужской сборной Нидерландов является Рональд Куман. Его возвращение в сборную после чемпионата мира в Катаре в 2022 году оказалось неудачным. Лишь одна победа в отборочном турнире чемпионата Европы над сборной Гибралтара и поражение от Франции, два поражения на финальной стадии Лиги наций UEFA-2022/23 в матчах с Хорватией и Италией — вот результат команды Кумана. Если такая плачевная тенденция сохранится, то тренера в ближайшее время могут уволить.

Одновременно английские футбольные функционеры уже присматривают кандидатов на замену Гарету Саутгейту. По нынешнему контракту, он должен покинуть пост главного тренера сборной после Евро-2024. Логично приглашать на такую должность человека, который уже знаком с английским футболом. Британские болельщики и журналисты в обсуждениях в социальной сети X (бывший Twitter) пришли к выводу, что очевидным выбором могла бы стать тренер женской сборной Англии Сарина Вигман.

Пресса уже окрестила Вигман «женщиной, которая побеждает везде, куда бы она ни пришла».

Идею назначить ее тренером мужской команды поддержал исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем.

«Почему тренером сборной Англии должен быть именно мужчина? Я думаю, это лучший человек для данной работы. Мы считаем, что Сарина прекрасно справляется со своей работой, и надеемся, что она будет продолжать ее выполнять еще долгое время. Думаю, Сарина может сделать в футболе все, что захочет. Если в какой-то момент в будущем она решит, что хочет перейти в мужской футбол, это будет очень хорошо»,— цитирует Буллингема ESPN.

У Сарины Вигман поражающая тренерская статистика. Она первый тренер в истории футбола, который привел две разные сборные к победам на двух чемпионатах Европы подряд (родные Нидерланды — в 2017-м и Англию — в 2022-м).

В общей сложности две эти команды провели 12 матчей и во всех одержали победы. С тех пор как она вступила в должность тренера женской сборной в 2021 году, англичанки выиграли 30 игр из 38 и проиграли всего 2. Также впервые в истории Вигман вывела сборную Англии в финал чемпионата мира среди женщин в 2023 году, повторив предыдущий успех с Нидерландами в 2019-м. Сарина Вигман трижды признавалась лучшим женским тренером года по версии FIFA.

Хотя Вигман заявила английской прессе, что в настоящее время она счастлива на своей нынешней должности и не хочет уходить до момента окончания контракта, разница в оплате труда тренера мужской и женской сборных может заставить ее задуматься о переходе. Согласно информации The Telegraph, Вигман в настоящее время зарабатывает £400 тыс. в год, в то время как Гарет Саутгейт — около £6 млн.

Кстати, прецедент, когда женщину назначили тренером в мужском футболе, уже был создан — на уровне клубов, опять-таки в Англии. 4 июля клуб «Форест Грин Роверс», который выступает в четвертом английском дивизионе, назначил Ханну Дингли новым тренером, что сделало ее первой женщиной, возглавившей профессиональную мужскую команду.

Екатерина Маракулина