Назначены новые чиновники, которые будут курировать охоту в Тамбовской области

Владимир Разводов сменил Александра Киреева на должности замминистра экологии и природных ресурсов, руководителя охотинспекции Тамбовской области. Андрей Кирилов возглавил казенное учреждение «Тамбовохота» вместо Александра Акулина. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали источники в правительстве Тамбовской области.

Господин Разводов ранее работал начальником отдела федерального государственного контроля в Тамбовоблохотуправлении при министерстве экологии региона (по данным Rusprofile.ru, в мае 2023 года организация была ликвидирована). Господин Кириллов, по данным СМИ, там же занимал должность главного эксперта.

И.о. министра экологии Алла Албегова анонсировала отставку чиновников, курирующих охоту в регионе, в начале августа — «по итогам внутреннего аудита». По ее словам, они написали заявления на увольнение «по собственному желанию» после появления к ним претензий, связанных с распределением охотничьих угодий в частное пользование аффилированным лицам по нерыночным условиям. Также госпожа Албегова рассказала о выявлении в «Тамбовохоте» фактов «совмещения работы на частных охотпользователей, приобретения за счет бюджета имущества и списания в личных целях». В частности, речь шла об «оформлении на подставных лиц частного охотхозяйства в конце 2021 года в интересах руководства учреждения». Также и.о. министра заявила о наличии фактов браконьерства со стороны сотрудников структуры.

Алина Морозова

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