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Коммерсантъ FM
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Deutsche Welle оштрафовали на 400 тыс. руб. из-за отсутствия плашки иноагента

Таганский районный суд Москвы оштрафовал немецкое издание Deutsche Welle на 400 тыс. руб. за отсутствие маркировки иностранного агента в роликах на YouTube (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). На дело в картотеке суда обратила внимание «Медиазона» (признана иностранным агентом).

При этом в судебной карточке дела есть ошибка — издание указано не Deutsche Welle, а Deutshe Welle. Основанием для штрафа стали два видео на YouTube-канале под названиями «Действительно ли в Германии отменяют Чехова, Достоевского и Тургенева?» и «Российский танк в Риге и протестные митинги» от 27 и 26 февраля 2023 года.

В начале февраля прошлого года МИД России прекратил спутниковое вещание немецкого Deutsche Welle, закрыл его корреспондентский пункт и отозвал аккредитации у журналистов издания. Это произошло после того, как власти Германии запретили вещание канала RT. В марте Минюст объявил Deutsche Welle иноагентом.

Анастасия Ларина

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