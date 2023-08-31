В Курганской области умер подросток, которого облили бензином и подожгли

В Лебяжьевском округе Курганской области скончался один из подростков, которых накануне облил бензином и поджег неизвестный. Об этом сообщают в правительстве региона со ссылкой на департамент здравоохранения.

По данным СМИ, вечером 30 августа в деревне Верхнеглубокое молодой человек подошел к двум школьникам, стоявшим возле местного дома культуры, облил их бензином и поджег. Подростков госпитализировали в Курганскую областную клиническую больницу.

«Один из мальчиков получил ожог более 95% и крайне тяжелый ожоговый шок. Его оперативно бригадой санавиации доставили в областной центр, но, несмотря на все усилия врачей, мальчика не удалось спасти»,— сказали в правительстве Курганской области. Второй подросток, получивший ожоги 14% тела I–III степени, находится в удовлетворительном состоянии.

Михаил Бычков, Челябинск