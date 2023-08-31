В Тюмени изменится схема движения автобуса №65

В схему движения автобуса №65 в Тюмени с 1 сентября добавятся несколько улиц. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Также название маршрута изменено на «с/о "Степное" — с/о ДНТ "Суходольное"».

По данным администрации, в прямом и обратном направлениях включаются улицы Валентины Трофимовой, Александра Митинского, Павла Шарова, Варшавская со всеми существующими остановками по новой схеме движения автобусов. Двигаясь из центра города, автобус не будет заезжать в с/о «Лесная поляна». В обратном направлении заезд будет осуществляться.

Напомним, три участка улицы Ленина будут перекрыты до 31 октября. С 29 июля в маршрут автобуса №134 «з-д Медоборудования — с/о Ясная поляна» добавились остановки «Индустриальный парк» в прямом и обратном направлениях.

Полина Хабарова

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