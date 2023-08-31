Microsoft отделит мессенджер Teams от пакета Office из-за требований Еврокомиссии

Корпорация Microsoft заявила, что с 1 октября будет продавать пакеты Microsoft 365 и Office 365 без корпоративного мессенджера Teams. В компании рассказали, что это связано с расследованием Еврокомиссии и ее требованиями к Microsoft. Кроме того, корпорация пообещала упростить работу сторонних мессенджеров с продуктами Office. Новый вариант будет адресован бизнес-клиентам из европейской экономической зоны и Швейцарии.

Еще в 2020 году другой корпоративный мессенджер Slack, принадлежащий компании Salesforce, подал жалобу на Microsoft. По его мнению, компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке и навязывала своим бизнес-клиентам Teams. В июле Еврокомиссия официально начала антимонопольное расследование в отношении Microsoft.

Сообщалось, что корпорация предлагала снизить цену на версии Microsoft 365 и Office 365 без Teams, но Еврокомиссия требовала более существенного снижения. Теперь, удалив из подписки Teams, Microsoft снизила ее цену на €2 в месяц. При этом клиенты все еще смогут купить подписку на Teams дополнительно — за €5 в месяц.

Яна Рождественская