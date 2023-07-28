Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Microsoft

В четверг, 27 июля, Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении корпорации Microsoft. В центре расследования — корпоративный мессенджер Teams, который компания привязала к пакету Office 365 и продает их как единый продукт. В Еврокомиссии заявили, что такая практика связывания в одно предложение разных продуктов может быть неконкурентной.

«Мы должны гарантировать, что рынок этих продуктов (мессенджеров и других инструментов коммуникации.— ''Ъ'') остается конкурентным и компании свободны в выборе продуктов, которые лучше всего отвечают их потребностям. Вот поэтому мы начали расследование того, не является ли связывание офисных пакетов Microsoft с Teams нарушением норм конкуренции в ЕС»,— заявила вице-президент Еврокомиссии по цифровой политике и еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Расследование связано с поданной еще в 2020 году жалобой другого корпоративного мессенджера — Slack, принадлежащего компании Salesforce. По его мнению, Microsoft злоупотребляет доминирующим положением на рынке и навязывает своим бизнес-клиентам Teams.

О том, что в ближайшие месяцы Еврокомиссия после предварительных проверок начнет официальное расследование против Microsoft, сообщалось в начале июля. Тогда же стало известно, что стороны ведут переговоры — Microsoft предложила снизить цену на версию Office 365 без Teams, но Еврокомиссия требовала более существенного снижения. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, теперь власти ЕС собираются ускорить рассмотрение вопроса и уже осенью выдвинуть обвинение против Microsoft, если компания не согласится на более значительное сокращение цены.

Яна Рождественская