Студентам МГПУ разрешили использовать нейросети при написания дипломов

Московский городской педагогический университет (МГПУ) разрешил студентам использовать технологии искусственного интеллекта при написании выпускных квалификационных работ (ВКР). Об этом сообщила пресс-служба ВУЗа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Запретить пользоваться — самый простой способ, но вряд ли действенный. Если в будущем нашим выпускникам все равно не избежать использования этого инструмента, лучше научиться грамотно его использовать уже, обучаясь в вузе»,— сказал ректор МГПУ Игорь Реморенко, его слова приводятся в пресс-релизе.

Господин Реморенко добавил, что прямое списывание остается недопустимым и студентам «необходимо критически относиться к переносу информацию из автоматизированных систем в ВКР».

В феврале широкий общественный резонанс вызвала история студента РГГУ, который защитил ВКР, написанную с помощью искусственного интеллекта. Университет тогда призвал ограничить доступ к чат-боту и пообещал проверить работу выпускника повторно, а в Минобразования предложили вузам подумать об изменении подхода к проверке знаний студентов.

Подробнее — в тексте «Ъ» «По чату не ботать»

Петр Бузлаев