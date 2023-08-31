Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Студентам МГПУ разрешили использовать нейросети при написания дипломов

Московский городской педагогический университет (МГПУ) разрешил студентам использовать технологии искусственного интеллекта при написании выпускных квалификационных работ (ВКР). Об этом сообщила пресс-служба ВУЗа.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Запретить пользоваться — самый простой способ, но вряд ли действенный. Если в будущем нашим выпускникам все равно не избежать использования этого инструмента, лучше научиться грамотно его использовать уже, обучаясь в вузе»,— сказал ректор МГПУ Игорь Реморенко, его слова приводятся в пресс-релизе.

Господин Реморенко добавил, что прямое списывание остается недопустимым и студентам «необходимо критически относиться к переносу информацию из автоматизированных систем в ВКР».

В феврале широкий общественный резонанс вызвала история студента РГГУ, который защитил ВКР, написанную с помощью искусственного интеллекта. Университет тогда призвал ограничить доступ к чат-боту и пообещал проверить работу выпускника повторно, а в Минобразования предложили вузам подумать об изменении подхода к проверке знаний студентов.

Подробнее — в тексте «Ъ» «По чату не ботать»

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...