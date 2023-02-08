Глава Минобрнауки Фальков призвал не наказывать выпускника, написавшего диплом с помощью ChatGPT

Для выпускника вуза, написавшего диплом с помощью нейросети ChatGPT, не должно быть «никаких негативных последствий», считает глава Минобрнауки Валерий Фальков. Он призвал университеты и институты подумать об изменении подхода к проверке знаний студентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Валерий Фальков Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Александр Жадан Фото: страница Александра Жадана в VK Следующая фотография 1 / 2 Валерий Фальков Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Александр Жадан Фото: страница Александра Жадана в VK

Как заявил господин Фальков, студент «просто проверил систему на прочность». «Никаких, я считаю, негативных последствий для студента быть не должно... А второй очень важный момент: вот такого рода ситуации, случающиеся внезапно, хотя вроде бы об искусственном интеллекте, о нейросети и о ее возможностях известно давно, показывают, что университетам надо перестраиваться. Как минимум, наталкивает на мысль, что надо менять подход к заданиям»,— пояснил он ТАСС.

В январе студент пятого курса РГГУ Александр Жадан написал дипломную работу на тему «Анализ и совершенствование управления игровой организацией» с помощью ChatGPT и получил за нее «удовлетворительно». Он рассказал, что давал чат-боту команды на английском языке для создания частей диплома по заготовленному плану, после чего самостоятельно их отредактировал. Для завершения работы студенту потребовалось меньше суток. Руководство РГГУ пообещало провести повторный анализ его диплома.

Подробности — в материале «Ъ» «По чату не ботать».

Лаура Кеффер