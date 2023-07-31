В Свердловской области отремонтируют семь участков трасс

На территории Свердловской области отремонтируют семь участков трасс. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Проведение ремонта планировалось в 2024-2025 годы, однако за счет механизма опережающего финансирования они начнутся в этом году.

В 2023 году на территории региона начнется реконструкция следующих участков:

с 273 по 276 км (обратное направление) на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов;

с 12 по 30 км трассы Верхняя Пышма — Невьянск;

Серов — Североуральск — Ивдель — с 51 по 58 и с 63 по 73 км в Волчанском городском округе;

с начала трассы до первого км и с 12-го по 14-й км дороги Верхняя Тура — Качканар в Кушвинском городском округе и Верхней Туре;

участок протяженностью более восьми км: село Краснослободское — село Липчинское — граница Тюменской области;

два участка дороги Арамиль — Фомино общей длиной почти 11 км в Арамильском и Сысертском городских округах.

Напомним, на ремонт и строительство дорог в четырех муниципалитетах региона выделили дополнительные 141,7 млн руб. Всего на дорожные работы в Свердловской области с начала года выделено 1,9 млрд руб.

Полина Хабарова

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