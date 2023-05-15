В Свердловской области закупят более 200 новых автобусов

В Свердловской области в течение двух лет закупят 234 новых автобуса большого и среднего класса, сообщили в департаменте информационной политики региона. 14 компаний-перевозчиков приобретут транспорт по льготной лизинговой схеме.

Новые автобусы российского производства будут оборудованных для перевозки маломобильных граждан. 97 из них поступят уже в этом году, а 140 — в следующем.

В этом году 42 машины будут обслуживать маршруты на направлениях: Первоуральск — Ревда, Екатеринбург — Сысерть, Екатеринбург — Арамиль, Екатеринбург — Березовский. Еще 35 автобусов выйдут на маршруты в Екатеринбурге.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбург пришла партия новых троллейбусов с автономным ходом. Транспорт был закуплен у белорусского производителя BKM HOLDING («Белкоммунмаш») к 300-летию уральской столицы.

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