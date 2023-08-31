Заказчика двух убийств выдал киллер

Управление Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении 51-летнего предпринимателя Армена Бабакохяна, обвиняемого в организации двух заказных убийств во Владивостоке — совладельца ночного клуба «Наутилус» Евгения Киргинцева в 2001 году и учредителя телерадиокомпании «Новая волна» Олега Сединко в 2002-м. По данным следствия, убийства заказывались на почве конфликтов вокруг бизнеса. Армен Бабакохян вину не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Армена Бабакохяна направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщило сегодня, 31 августа, следствие. Бабакохян обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК (организация убийства двух и более лиц из корыстных побуждений по найму), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия, осенью 2001 года Бабакохян на почве разногласия в бизнесе с Евгением Киргинцевым заказал его убийство киллеру ОПГ «Трифоновские» Игорю Ковальчуку. Вознаграждение составило $10 тыс.

10 октября 2001 года был взорван джип Toyota Land Cruiser, на котором господин Киргинцев отъезжал от здания ночного клуба «Наутилус». По данным следствия, радиоуправляемая бомба была прикреплена к днищу автомобиля. С черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями предприниматель был доставлен в больницу и впоследствии скончался.

А 26 июня 2002 года в подъезде жилого дома по проспекту Острякова во Владивостоке погиб от взрыва бомбы учредитель телерадиокомпании «Новая волна» Олег Сединко. Тот являлся также учредителем и гендиректором ООО New Wave Cinema, которое управляло двумя современными кинотеатрами. По версии следствия, Бабакохян, у которого возник конфликт на почве бизнеса с господином Сединко, заказал его убийство тому же киллеру — Ковальчуку.

На этот раз в качестве вознаграждения ему был передан «дорогостоящий автомобиль и $15 тыс.».

Армен Бабакохян находится под стражей с апреля прошлого года. Уже будучи в СИЗО-1 Владивостока, по версии следствия, он сообщил брату о необходимости взятки сотруднику изолятора за передачу ему телефона и алкоголя. Всего через посредника были переданы свыше 130 тыс. руб.

По данным «Ъ», Бабакохян признает вину только в передаче взятки, причастность к заказным убийствам он отрицает.

Следствие не скрывает, что обвинение предпринимателя в организации двух убийств построено на признательных показаниях киллера — Игоря Ковальчука. «Тщательная подготовка допроса исполнителя, установление с ним психологического контакта, грамотное предъявление информации об имеющихся доказательствах способствовали тому, что исполнитель дал признательные показания и указал на организатора»,— говорится в сообщении приморского управления СКР.

Известно, что Армен Бабакохян являлся совладельцем сети стоматологических клиник, учредителем и директором ночного клуба «Наутилус» во Владивостоке. А в интервью еженедельнику «Конкурент» в ноябре 2002 года признавался, что ему «пришлось с головой погрузиться в кинобизнес — вплотную заняться кинотеатром "Нью Вэйв Синема"».

Напомним, уголовное дело в отношении Игоря Ковальчука передано на рассмотрение в суд. На прошлой неделе также было заявлено о завершении следственных действий по уголовному делу одной из самых влиятельных ОПГ Приморского края «Трифоновские». По делу проходят пятеро обвиняемых — Александр Ясин, руководитель Дальневосточной федерации кудо, известный в Приморье предприниматель, которого следствие считает руководителем ОПГ, и четверо его подчиненных. По версии СКР, банда совершала преступления, «связанные с вымогательствами, незаконным завладением имуществом других лиц и организаций, денежных средств и долей в коммерческих предприятиях», а также убийства.

Алексей Чернышев, Владивосток