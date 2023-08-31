Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Заказчика двух убийств выдал киллер

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Бабакохяна

Управление Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении 51-летнего предпринимателя Армена Бабакохяна, обвиняемого в организации двух заказных убийств во Владивостоке — совладельца ночного клуба «Наутилус» Евгения Киргинцева в 2001 году и учредителя телерадиокомпании «Новая волна» Олега Сединко в 2002-м. По данным следствия, убийства заказывались на почве конфликтов вокруг бизнеса. Армен Бабакохян вину не признает.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Армена Бабакохяна направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщило сегодня, 31 августа, следствие. Бабакохян обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК (организация убийства двух и более лиц из корыстных побуждений по найму), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия, осенью 2001 года Бабакохян на почве разногласия в бизнесе с Евгением Киргинцевым заказал его убийство киллеру ОПГ «Трифоновские» Игорю Ковальчуку. Вознаграждение составило $10 тыс.

10 октября 2001 года был взорван джип Toyota Land Cruiser, на котором господин Киргинцев отъезжал от здания ночного клуба «Наутилус». По данным следствия, радиоуправляемая бомба была прикреплена к днищу автомобиля. С черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями предприниматель был доставлен в больницу и впоследствии скончался.

А 26 июня 2002 года в подъезде жилого дома по проспекту Острякова во Владивостоке погиб от взрыва бомбы учредитель телерадиокомпании «Новая волна» Олег Сединко. Тот являлся также учредителем и гендиректором ООО New Wave Cinema, которое управляло двумя современными кинотеатрами. По версии следствия, Бабакохян, у которого возник конфликт на почве бизнеса с господином Сединко, заказал его убийство тому же киллеру — Ковальчуку.

На этот раз в качестве вознаграждения ему был передан «дорогостоящий автомобиль и $15 тыс.».

Армен Бабакохян находится под стражей с апреля прошлого года. Уже будучи в СИЗО-1 Владивостока, по версии следствия, он сообщил брату о необходимости взятки сотруднику изолятора за передачу ему телефона и алкоголя. Всего через посредника были переданы свыше 130 тыс. руб.

По данным «Ъ», Бабакохян признает вину только в передаче взятки, причастность к заказным убийствам он отрицает.

Следствие не скрывает, что обвинение предпринимателя в организации двух убийств построено на признательных показаниях киллера — Игоря Ковальчука. «Тщательная подготовка допроса исполнителя, установление с ним психологического контакта, грамотное предъявление информации об имеющихся доказательствах способствовали тому, что исполнитель дал признательные показания и указал на организатора»,— говорится в сообщении приморского управления СКР.

Известно, что Армен Бабакохян являлся совладельцем сети стоматологических клиник, учредителем и директором ночного клуба «Наутилус» во Владивостоке. А в интервью еженедельнику «Конкурент» в ноябре 2002 года признавался, что ему «пришлось с головой погрузиться в кинобизнес — вплотную заняться кинотеатром "Нью Вэйв Синема"».

Напомним, уголовное дело в отношении Игоря Ковальчука передано на рассмотрение в суд. На прошлой неделе также было заявлено о завершении следственных действий по уголовному делу одной из самых влиятельных ОПГ Приморского края «Трифоновские». По делу проходят пятеро обвиняемых — Александр Ясин, руководитель Дальневосточной федерации кудо, известный в Приморье предприниматель, которого следствие считает руководителем ОПГ, и четверо его подчиненных. По версии СКР, банда совершала преступления, «связанные с вымогательствами, незаконным завладением имуществом других лиц и организаций, денежных средств и долей в коммерческих предприятиях», а также убийства.

Алексей Чернышев, Владивосток

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...