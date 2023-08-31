МВД сообщило об упрощении условий поступления на службу

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что с 4 августа в России упрощено поступление на службу в органы внутренних дел. Изменены возрастные ограничения для тех, кто поступает на службу впервые, исключен из практики институт личного поручительства, закон также коснется тех, кто раньше служил в МВД.

Что изменилось после вступления в силу федерального закона № 436:

возрастные ограничения теперь определяются в зависимости от специального звания, присваиваемого при поступлении на службу (например, при присвоении специальных званий рядового и младшего начальствующего состава предельный возраст составляет 50 лет, званий среднего и старшего начальствующего состава, за исключением званий полковника,— 55 лет; раньше на службу могли поступить только люди в возрасте до 35 или 40 лет);

исключен из практики институт личного поручительства в отношении поступающих на службу;

появилась возможность заключения контракта на срок до года без испытательного срока для тех, кто раньше служил и намерен выполнять специальные задачи или задачи в особых условиях;

продолжить служить могут те, кто в ходе выполнения задач в особых условиях получил ранения и был признан негодным к службе по состоянию здоровья.

Федеральный закон был принят Госдумой 21 июля 2023 года, одобрен Советом федерации 28 июля. Президент подписал его 4 августа, в тот же день он был опубликован и вступил в силу.

Леонид Уварчев