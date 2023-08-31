WSJ: регуляторы США проверяют «стеклянный дом» Илона Маска

Федеральная прокуратура Манхэттена начала проверку по факту возможного использования средств компании Tesla на реализацию секретного проекта по строительству стеклянного здания, который связанные с ним люди называют домом Илона Маска. Как стало известно The Wall Street Journal (WSJ) из осведомленных источников, прокуратура сделала запросы о том, какие средства были потрачены компанией Tesla на строительство этого здания, какие выплаты получал Илон Маск, какова цель проекта в целом. Аналогичные запросы сделала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая начала собственное расследование в отношении этого проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters

Проект строительства необычного здания в документации Tesla значится как Project 42. Он предусматривает возведение стеклянного здания рядом со штаб-квартирой Tesla в Остине (штат Техас). В документации проект этого здания выполнен в разных вариантах, в том числе в виде искривленного шестигранника и в виде обычной стеклянной коробки. Для реализации проекта компания заказала специальное стекло, потратив на него миллионы долларов. На данный момент не известен статус проекта и доставлено ли это стекло заказчику. Однако в июле после того, как некоторые сотрудники Tesla стали задаваться вопросом, каким образом будет использоваться столь недешевое стекло, совет директоров компании провел внутреннюю проверку по этому факту. Результаты этой проверки неизвестны.

Как сообщает WSJ, расследования, начатые Минюстом США и SEC, пока находятся на начальном этапе, и не обязательно по итогам этих расследований будут выявлены какие-то нарушения. В самой Tesla не комментируют ни Project 42, ни расследования.

Алена Миклашевская