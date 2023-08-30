Против возможного виновника пожара в Геленджике возбуждено уголовное дело

В отношении жителя Геленджика, допустившего неосторожное обращение с огнем в лесном массиве, возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении лесных насаждений, сообщает прокуратура Краснодарского края. По предварительным данным, 29 августа безработный Роман Коваленко развел костер, вызвавший крупный лесной пожар в пригороде Геленджика, мужчина задержан.

Возможный виновник пожара подрабатывал сдачей металлолома, который хранился в лесу. Чтобы сжечь изоляцию медного провода перед сдачей, Роман Коваленко бросил моток провода в костер, разлетевшиеся искры вызвали пожар. О возгорании травы в микрорайоне Бобрукова щель местные жители сообщили в пожарную службу во вторник около 14.30, приехавшие пожарные обнаружили очаг возгорания на площади 1 тыс. кв. Однако из-за сильного ветра и жары пламя стало быстро распространяться по лесной подстилке, к вечеру было известно о том, что трава горит на площади 5 га, а утром Рослесхоз сообщил, что площадь пожара составила 118 га. Потушить пламя пока не удается, к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены около 500 человек и 90 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 и два самолета-амфибии Бе-200.

Анна Перова, Краснодар