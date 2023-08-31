Суд оставил под арестом обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ из Габона

Свердловский областной суд оставил под арестом Данила Фомина, обвиняемого в убийстве аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) Франсуа Нджелассили из Габона (Центральная Африка). Об этом сообщили в пресс-службе суда. Он останется под стражей по 17 октября включительно. Апелляционная жалоба на решение Ленинского райсуда об аресте мужчины рассматривалась в закрытом заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УрФУ Фото: Пресс-служба УрФУ

Напомним, 32-летнего Франсуа Нджелассили убили в ночь на 18 августа на улице Малышева. Габонская Республика после гибели своего гражданина потребовала от российского МИД в кратчайшие сроки проинформировать посольство о ходе расследования.

Подозреваемого в убийстве аспиранта задержали на следующий день после преступления. Им оказался житель Артемовского Данил Фомин. По ст. 105 УК РФ (убийство) ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела находится на контроле главы СУ СК РФ Александра Бастрыкина.

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