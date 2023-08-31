ВТБ сохранил прогноз по прибыли на 2023 год

Группа ВТБ за январь—июль 2023 года заработала по МСФО 325,4 млрд руб., следует из сообщения банка. Чистые процентные доходы составили 434,1 млрд руб. при чистой процентной марже 3,2%. Чистые комиссионные доходы составили 117 млрд руб. за тот же период. Расходы на резервы за семь месяцев текущего года составили 105,8 млрд руб. Сравнительных данных за период 2022 года по-прежнему нет, в соответствии с решением ЦБ их не публикуют, уточнили в банке. Вместе с тем группа сохраняет прогноз по прибыли на 2023 год на уровне около 400 млрд руб.

Рост розничного кредитного портфеля с начала года составил 11,6% (до 6,3 трлн руб.), корпоративный с учетом валютной корректировки вырос на 7,1%, до 13,2 трлн руб. Доля кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле группы не изменилась (32%).

За июль группа по МСФО заработала 35,6 млрд руб. «Чистая прибыль июля не содержит существенных волатильных компонентов, что отражает наши последовательные усилия по минимизации рыночных рисков»,— сказал журналистам зампредправления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Из ранее раскрытых данных по РСБУ за июль следовало, что прибыль банка ВТБ сократилась по отношению к предыдущему месяцу в 19 раз (до 1,4 млрд руб.). Господин Пьянов отметил, что если по МСФО изначально не было никаких послаблений, то в 2022 году в РСБУ весь год действовало «очень много сильных мер стратегической поддержки банковского сектора», которыми пользовался ВТБ.

По МСФО банк признал все убытки в 2022 году, но по РСБУ он следует за графиком отмены регуляторных послаблений, уточнил топ-менеджер. В частности, среди них он упомянул отмену послаблений с июля в части резервирования клиентов, на финансовое положение которых негативно повлияли санкции.

Ольга Шерункова