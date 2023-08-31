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Коммерсантъ FM
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Депутат Верховной рады: Резникова уволят из Минобороны в начале сентября

Министр обороны Украины Алексей Резников на следующей неделе будет уволен, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его информации, господина Резникова назначат послом в Великобритании. Депутат также рассказал, что новым главой оборонного ведомства может стать глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров.

Алексей Резников

Алексей Резников

Фото: Gleb Garanich, Reuters

Алексей Резников

Фото: Gleb Garanich, Reuters

«По моей информации, Резников покинет пост министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию. По датам: это следующая неделя, то есть первая неделя сентября»,— написал господин Железняк в своем Telegram-канале. О том, что Алексея Резникова назначат послом в Великобритании. ранее также сообщал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По информации господина Железняка, на посту министра Алексея Резникова сменит бывший народный депутат Украины, а ныне глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров. «Уже вчера утром о такой ротации предупредили посольства. По меньшей мере, некоторые»,— отметил Ярослав Железняк.

По словам депутата, Алексей Резников знал о предстоящей отставке, когда предложил пари, согласно которому он покинет должность главы Минобороны Украины, если докажут новый факт коррупции в ведомстве. Такое условие он поставил 25 августа.

В январе 2023 года Минобороны Украины оказалось в центре коррупционного скандала. Ведомство обвиняли в закупке продуктов для тыловых частей украинской армии по ценам минимум в два-три раза выше рыночных. Тогда же появились сообщения о возможной отставке Алексея Резникова. Однако ранее утверждалось, что главой Минобороны будет назначен руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. А самого господина Резникова переведут на должность министра стратегических отраслей промышленности.

Милена Костерева

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