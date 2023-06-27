Владелец сети комплексов «Баден-Баден» выкупил у мэрии объект на Шарташе

Уральский бизнесмен и владелец сети термальных комплексов «Баден-Баден» Евгений Кононов выкупил постройки в Шарташском лесопарке у мэрии Екатеринбурга. Как следует из результатов торгов, за 1,5 млн руб. он приобрел здание площадью 205 кв. м на ул. Отдыха, 93. Отметим, что у компания вела строительство зоны отдыха «Шарташ Пляж» на Шарташе, но сейчас по решению суда работы остановлены.

В прошлом году городские власти заявили, что на ул. Отдыха планируют строить детский хоспис. Ранее на этом месте находился Игнатьевский женский скит Ново-Тихвинского монастыря, в котором с 1995 по 2007 год проживали монахини. В мэрии уточнили, что под хоспис запланировано другое здание — не тот объект, который выкупил бизнесмен.

Отметим, что еще в прошлом году департамент по управлению муниципальным имуществом выставлял на торги сразу несколько зданий на Отдыха, 93. Аукционы по ним тогда не состоялись.

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