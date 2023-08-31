Лес на месте пожара в Геленджике патрулируют беспилотники МЧС

Беспилотная авиация МЧС России патрулирует с воздуха место пожара в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сотрудники лесничества проверяют место наземным ходом. Если очагов не будет обнаружено, то МЧС объявит ликвидацию пожара.

Огонь вспыхнул на Маркотхском хребте в Геленджике днем 29 августа, предварительно, из-за разведенного одним из местных жителей костра. Огонь распространился на территории 1,5 га, но к утру 30 августа его площадь достигла 118 га. Вечером того же дня пожар локализовали.

В тушении задействовали около 500 человек, включая спасателей и 200 добровольцев, а также два самолета-амфибии Бе-200 и два пожарных вертолета Ми-8.

Татьяна Ручкина

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