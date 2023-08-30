В Геленджике в тушении лесного пожара приняли участие 200 добровольцев

Вместе с профессиональными пожарными 200 добровольцев приняли участие в тушении пожара на территории Маркотхского хребта в Геленджике, сообщил глава курорта Алексей Богодистов. Это самый крупный лесной пожар с 2015 года на территории муниципалитета.

«Звонили и предлагали помощь земляки, главы Новороссийска, Туапсе, Анапы, Абинска. В Геленджик свои бригады направили Джубга, Крымск, Новороссийск, Горячий Ключ, Мостовской и Каневской районы, службы МЧС из Краснодара, Кубань-Спас. 200 добровольцев из числа жителей, сотрудники администрации, депутатского корпуса 24 часа находились в зоне тушения. Благодарю всех и каждого», – написал мэр курорта в своем Telegram-канале.

Алексей Богодистов отметил, что сейчас 25 человек занимаются проливкой лесной подстилки. В горах выставлены посты. Ситуация мониторится с места.

Наталья Решетняк

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