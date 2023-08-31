Суд признал незаконными торги по развитию территории возле «Локомотив Арены»

Арбитражный суд Новосибирской области признал незаконными торги о развитии территории улиц Ипподромской, Фрунзе, Журинского, а также спуска в Центральном и Дзержинском районах, сообщает региональный УФАС.

Жалобу на организатора торгов – департамент строительства и архитектуры мэрии – в начале июня подало в УФАС ОО «СЗ «Акация на Ватутина». Комиссия УФАС установила, что допуск до участия в аукционе нескольких участников был незаконным.

Организатор торгов должен был отменить аукцион до 23 июня, однако на 30 августа предписание УФАС не было выполнено. Антимонопольный орган указал на необходимость изменения подхода к оценке заявок со стороны мэрии, а также на необходимость формирования более полного пакета документов в составе заявок участниками торгов.

Итоги торгов мэрия огласила в конце мая. Всего было подано четыре заявки, две из них, включая заявку «Акации на Ватутина», не были допущены. Победителем тогда стало ООО «Комфорт», владельцем которого является Сергей Чечко и Михаил Шашков. Компания предложила 60 млн руб. при стартовой цене 58 млн руб. Договор с застройщиком предполагалось заключить на 10 лет. По оценкам мэрии, общий объем инвестиций в развитие территории должен составить 1 млрд руб.

Также к проведению торгов претензии высказывала прокуратура. После установленных нарушений мэру Новосибирска Анатолию Локтю было вынесено представление.

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Александр Киселев