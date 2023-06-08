УФАС отменило итоги торгов по развитию территории возле «Локомотив Арены»

УФАС Новосибирской области отменяет итоги торгов по выбору застройщика для комплексного развития территории возле «Локомотив Арены» в Новосибирске. Речь идет о площадке 6,7 га в границах улиц Ипподромской, Фрунзе, Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото:vk.com / zhsk_jubilejnyj Фото: фото:vk.com / zhsk_jubilejnyj

По данным ведомства, на результаты торгов поступила жалоба ООО «Акация на Ватутина» (входит в ГК «Расцветай»), которое не согласилось с действиями департамента строительства и архитектуры мэрии. УФАС, рассмотрев документы торгов «счел обоснованным повторное проведение данных торгов». При этом ведомство отметило необходимость изменения подхода к оценке заявок со стороны организатора торгов и формирования более полного пакета документов участников.

Итоги торгов мэрия огласила в конце мая. Всего на торги было подано четыре заявки, две из них, включая заявку «Акации на Ватутина», не были допущены. Победителем было признано ООО «Комфорт», принадлежащее Сергею Чечко и Михаилу Шашкову. Компания предложила за право комплексного развития площадки 60 млн руб. при стартовой цене 58 млн. Договор с застройщиком предполагалось заключить на 10 лет. По оценкам мэрии, общий объем инвестиций в развитие территории должен составить 1 млрд руб.

Претензии к торгам также ранее высказала прокуратура. В связи с выявленными нарушениями законодательства при проведении торгов мэру Новосибирска Анатолию Локотю было вынесено представление.

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Оксана Павлова