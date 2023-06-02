Мэру Новосибирска вынесено представление за нарушения на торгах по развитию территории возле «Локомотив Арены»

По итогам прокурорской проверки выявлены нарушения при проведении мэрией Новосибирска торгов на право комплексного развития территории 6,7 га возле «Локомотив Арены».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Выявленные нарушения «законодательства о защите конкуренции не позволили получить по результатам аукциона предложение максимально возможной цены на право заключения договора о комплексном развитии территории», сообщили в прокуратуре области.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что по итогам аукциона право на развитие площадки в границах ул. Ипподромской, ул. Фрунзе, Журинского спуска получило ООО «Комфорт», предложив на торгах за лот 60 млн руб. при стартовой цене 58 млн руб. Договор с застройщиком заключается на 10 лет. Общий объем инвестиций в развитие территории городские власти оценивают в 1 млрд руб.

Мэру города Анатолию Локотю прокуратурой вынесено представление. «Кроме того, по результатам прокурорской проверки в следственный комитет направлены материалы для проведения процессуальной проверки»,– рассказали в ведомстве.

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Оксана Павлова