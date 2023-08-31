Правительство не поддержало прекращение уголовных дел против добровольцев СВО

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об освобождении от уголовной ответственности добровольцев специальной военной операции на Украине. ТАСС со ссылкой на отзыв правительства сообщает, что среди причин — отсутствие механизма возмещения ущерба вреда, причиненного преступлением.

Кроме того, правительственная комиссия указала, что возложение на прокурора полномочий по прекращению уголовного дела, описанное в законопроекте, противоречит Уголовному Кодексу РФ. Также комиссия считает, что предложенная инициатива не предусматривает процессуальных последствий в случае, если доброволец, против которого прекращено уголовное дело, не исполнит контракт о прохождении военной службы.

Законопроект был внесен в Госдуму 4 апреля Законодательным собранием Челябинской области. Он предполагает, что прокурор, а также следователь и дознаватель с его разрешения могут прекратить уголовное дело в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если фигурант дела решил пройти службу в добровольческом военном формировании.

24 июня президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий в некоторых случаях освобождать от уголовной ответственности заключивших контракт о прохождении военной службы в период мобилизации или военного положения.

Лусине Баласян