Сомнительная беспристрастность

Верховный суд РФ (ВС) признал, что обоснованных сомнений в беспристрастности и аффилированности с должником арбитражного управляющего (АУ) достаточно, чтобы отказать ему в назначении на дело о банкротстве. Прямую аффилированность АУ с банкротом можно не доказывать. Нижестоящие суды пришли к противоположным выводам, и дело по жалобе банков-кредиторов попало в верховную инстанцию. Юристы отмечают, что ВС последовательно реализует политику «высокого стандарта поведения для АУ», но призывают делать это взвешенно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ВС уточнил условия отстранения АУ от банкротства компании. В сентябре 2022 года суд признал IT-интегратора ООО «РедСис» (в 2015–2018 годах выступало поставщиком Пенсионного фонда РФ) банкротом и назначил управляющим Михаила Ясенкова (.pdf).

Инициатором банкротства было ООО «Холдинг Гефест», в октябре 2021 года его заменило АО «Компания АКС». Суд подтвердил законность выбора управляющего, поскольку его кандидатура была согласована собранием кредиторов.

Однако апелляция отклонила кандидатуру АУ, отметив его заинтересованность «в связи с представлением одной и той же группой лиц интересов господина Ясенкова, должника и бенефициара должника» (см. «Ъ» от 20 июля). Суд пояснил, что компания АКС погасила долги «РедСис» перед другими кредиторами, которые пытались инициировать банкротство, для того, чтобы утвердить АУ Михаила Ясенкова. Кассация отменила решение апелляции.

Кредиторы БМ-банк, Промсвязьбанк и банк «Траст» обратились в ВС, полагая, что для смены управляющего доказывать «его прямую аффилированность с должником или кредитором» не нужно.

В жалобе говорилось, что есть достаточно сведений, указывающих на «сомнения в независимости АУ». В итоге экономколлегия отклонила кандидатуру господина Ясенкова.

ВС признал отсутствие «экономической целесообразности» в том, что АКС выкупила долги «РедСис» на 7 млн руб., а сам должник погасил 5 млн руб., в то время как в реестр включены требования «более чем на 600 млн руб. и заявлены еще на 6 млрд руб.». Также суд не согласился с тем, что Михаила Ясенкова утвердило собрание кредиторов должника, поскольку требования проголосовавших кредиторов составляли около 400 млн руб., что в «десять раз ниже размера уже заявленных на тот момент». Таким образом, выбранная кандидатура «не отражала волю реального большинства» и ее назначение произошло «с подачи миноритарного кредитора», говорится в решении.

В этом случае «добросовестный и независимый» управляющий должен был отложить собрание «для предоставления всем участникам возможности высказаться», уточнил ВС. А поскольку «любые сомнения в независимости АУ трактуются против него», то сомнения апелляции оправданны. Необходимости «доказывать прямую аффилированность с должником или связанными с ним лицами» в данном случае нет, признал ВС. В итоге суд оставил в силе решение апелляции, отметив, что кредиторы должны переголосовать по поводу выбора новой кандидатуры АУ.

По словам партнера ProLegals Елены Кравцовой, решение «позитивно для независимых кредиторов», поскольку ВС продолжает «практику борьбы с утверждением кандидатур АУ, лояльных должнику и связанным с ним лицам».

Важно, что ВС в качестве оснований аффилированности назвал именно «совокупность признаков и действий кредиторов и самого АУ», то есть «фактическое поведение» последнего, подчеркнула глава совета союза арбитражных управляющих «Национальный центр реструктуризации и банкротства» Валерия Герасименко.

Адвокат MGP Lawyers Денис Быканов считает важным, что коллегия использовала «количественный критерий при сравнении размера манипулятивно выкупленной должником и связанным с ним кредитором задолженности». Таким образом, «должник был уличен в обходе закона», пояснил адвокат.

По мнению партнера Guskov & Associates Игоря Гуськова, в отношении собрания кредиторов АУ оказался в «неоднозначном положении». С одной стороны, он должен был отложить собрание, потому что уже тогда в реестр включался кредитор, «чьи требования станут мажоритарными». С другой стороны, первая инстанция уже отказала этому кредитору в просьбе принять обеспечительные меры «в виде блокировки собрания до рассмотрения соответствующих требований», уточняет юрист. Тем не менее ВС обозначил, что даже при отказе в таких мерах управляющий должен «разумно подходить к процедурным вопросам», напомнив о «высоком стандарте поведения для АУ», отмечает господин Гуськов.

В то же время госпожа Кравцова обращает внимание, что у решения ВС «есть и обратная сторона — тенденция, когда суды, даже в отсутствие надлежащих доказательств и учитывая лишь сомнение в независимости кандидатуры, будут использовать случайный метод выбора вопреки решению кредиторов». Она подчеркивает, что важно «сохранить баланс и понимание», поскольку имеющий опыт работы с независимыми кредиторами АУ «может быть лучше и должен быть в большем приоритете, чем случайный выбор суда».

Екатерина Волкова