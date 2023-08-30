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Коммерсантъ FM
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Oppo показала складной смартфон Find N3 Flip

Компания Oppo показала новый складной смартфон Find N3 Flip, который стал преемником представленного в 2022 году Oppo Find N2 Flip.

Новинка, выполненная в форм-факторе «раскладушки», имеет 3,6-дюймовый внешний экран (720x382 точек) и основной 6,8-дюймовый дисплей (2520x1080 точек) с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Заявлено, что внешний экран теперь поддерживает виджеты и управление некоторыми приложениями без необходимости открывать смартфон.

Find N3 Flip получила чип Dimensity 9200 от MediaTek, 12 Гб оперативной и 256 или 512 Гб встроенной памяти. Основным изменением смартфона стал блок камер, над которым Oppo работала совместно с Hasselblad. Основной объектив 50 Мп оснащен оптическим стабилизатором, предусмотрен 48 Мп сверхширокоугольный объектив и 32 Мп телеобъектив. Фронтальная камера сохранила прежний 32 Мп объектив.

Смартфон получил аккумулятор 4300 мА•ч, поддерживает быструю зарядку 44 Вт и имеет функцию обратной зарядки. На рынок устройство выйдет с операционной системой Android 13 с фирменной оболочкой ColorOS 13.2. Продажи Oppo Find N3 Flip в Китае начнутся с 8 сентября — стоимость смартфона составит от $930, а позднее модель появится на глобальном рынке.

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