Oppo показала складные смартфоны Find N2 и Find N2 Flip

Компания Oppo в рамках мероприятия Oppo Future Technology 2022 показала семейство складных смартфонов Find N2, в которое вошли две модели.

Find N2 получила 5,5-дюймовый внешний экран разрешением 2120x1080 точек и основной 7,1-дюймовый экран разрешением 1920x1792 точек. Оба дисплея поддерживают частоту обновления до 120 Гц и технологию HDR10+. Смартфон оснащен чипом Snapdragon 8+ Gen 1 в сочетании с 12 или 16 Гб оперативной и 256 или 512 Гб встроенной памяти. В каждом из экранов установлены 32 Мп фронтальные камеры, а основной модуль включает в себя 50 Мп объектив с оптической стабилизацией, 48 Мп сверхширокоугольный объектив и 32 Мп телеобъектив с двукратным оптическим зумом. Смартфон с батареей 4520 мА•ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт. Заявлена также поддержка фирменного стилуса Oppo Pen.

Find N2 Flip, выполненный в форм-факторе «раскладушки», имеет 3,6-дюймовый внешний экран (720x382 точек) и основной 6,8-дюймовый дисплей (2520x1080 точек) с HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. Модель получила чип Dimensity 9000+ от MediaTek, 8, 12 или 16 Гб оперативной и 256 или 512 Гб встроенной памяти. Предусмотрены 32 Мп фронтальная камера, 50 Мп основной модуль и 8 Мп сверхширокоугольный объектив. Аккумулятор 4300 мА•ч поддерживает быструю зарядку 44 Вт.

Oppo Find N2 в Китае будет стоить от $1,1 тыс., а Oppo Find N2 Flip обойдется минимум в $860. На других рынках подтверждено появление только модели Flip, но сроки начала продаж и стоимость пока не названы.