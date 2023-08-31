Завод по новой

НПО «Курганприобор» добился в суде пересмотра итогов торгов по продаже имущественного комплекса новосибирского стратегического предприятия «Сибсельмаш». Компания являлась одним из претендентов на актив, однако в 2020 году он достался ООО «Меркас» за 505 млн руб. Обращаясь в суд с заявлением о пересмотре, «Курганприбор» указал на наличие новых обстоятельств по делу — несоответствие «Меркаса» лицензионным требованиям на ремонт и монтаж военной техники. Действие лицензии, выданной «Меркасу» Минпромторгом, было прекращено в мае 2023 года. Юристы не исключают, что в случае признания «Курганприбора» победителем торгов, ему придется судиться и с Минпромторгом, который также требует расторжения договора купли-продажи активов «Сибсельмаша» с «Меркасом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В случае признания «Курганприбора» победителем торгов ему придется судиться с Минпромторгом, который также требует расторжения договора купли-продажи активов «Сибсельмаша» с «Меркасом», не исключают юристы

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В случае признания «Курганприбора» победителем торгов ему придется судиться с Минпромторгом, который также требует расторжения договора купли-продажи активов «Сибсельмаша» с «Меркасом», не исключают юристы

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Апелляция отменила решение суда, отказавшего «Курганприбору» в оспаривании сделки по продаже активов новосибирского завода «Сибсельмаш». «Заявление НПО „Курганприбор“ о пересмотре определения суда по вновь открывшимся обстоятельствам в деле о банкротстве НПО „Сибсельмаш“ удовлетворить»,— сообщается в материалах суда.

Завод «Сибсельмаш» ранее был одним из крупнейших машиностроительных предприятий Новосибирской области, производил сельскохозяйственную технику, горно-шахтное оборудование и технологические части для артиллерийского выстрела. Имущественный комплекс банкротящегося более 12 лет предприятия продан в ноябре 2020 года компании «Банкротфорум», действующей в интересах ООО «Меркас». Победитель предложил за актив 505 млн руб., второй участник торгов — АО «НПО „Курганприбор“» — предложил 501,5 млн руб. В состав лота вошли 184 здания и сооружения, земельные участки площадью 107,6 тыс. кв. м (в собственности) и 74,7 тыс. кв. м (в аренде), права требования, патенты. Обязательными условиями для участников торгов являлись наличие лицензии на производство вооружения и военной техники, сохранение целевого назначения комплекса и выполнение договоров «Сибсельмаша» в рамках гособоронзаказа. «Курганприбор» пытался оспорить итоги торгов, требуя пересмотра допущенных заявок и определения себя победителем. В частности, компания указывала, что выданная ООО «Меркас» — лицензия от 5 октября 2020 года не соответствует условиям продажи, но суд эти доводы отклонил. Законность продажи «Сибсельмаша» подтвердила и апелляционная инстанция в мае 2021 года.

Через два года «Курганприбор» вновь обратился в суд, потребовав, с учетом новых обстоятельств по делу, отменить решение суда, отказавшего в пересмотре итогов торгов. Компания указала, что действие лицензии, выданной «Меркасу» Минпромторгом РФ, прекращено на основании приказа ведомства от 10 мая 2023 года. Основанием стали материалы Генпрокуратуры РФ «об установлении факта предоставления со стороны ООО „Меркас“ заведомо ложных и недостоверных сведений, на основании которых Минпромторгом России было принято решение о предоставлении лицензии». По оценкам «Курганприбора», так как ООО «Меркас» «фактически не соответствовало условиям закрытых торгов, их организатор неправомерно допустил „Меркас“ к участию в торгах по продаже имущества „Сибсельмаша“ и признал его победителем». Суд вновь отказал «Курганприбору», посчитав, что прекращение действия такой лицензии может быть расценено «как существенное нарушение покупателем соглашения об исполнении условий конкурса, что может повлечь расторжение договора купли-продажи». Однако апелляционная инстанция эти выводы не поддержала. В «Меркасе» и в «Курганприборе» не стали комментировать ее решение.

Кроме «Курганприбора», признания недействительным договора купли-продажи имущества стратегической организации НПО «Сибсельмаш» добивается и Минпромторг РФ. Ведомство также требует в суде расторжения соглашения об исполнении условий конкурса по продаже имущества завода. Условия сделки и соглашения с министерством должны были гарантировать сохранение целевого назначения имущества завода и исполнение договоров в рамках гособоронзаказа и «обеспечения федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности РФ». Минпромторг посчитал, что «Меркас» «существенно нарушил выполнение этих обязательств».

В качестве последствий признания недействительными результатов торгов Минпромторг просит взыскать спорное имущество в доход РФ. Очередное рассмотрение заявления министерства состоится 31 августа.

Юристы считают, что сейчас шансы на исход торгов в пользу «Курганприбора» возросли.

«Фактически суду первой инстанции теперь надлежит вновь рассмотреть заявление „Курганприбора“ о признании недействительными результатов торгов с учетом вновь открывшихся обстоятельств. Учитывая отмену судебного акта, новые обстоятельства признаны судом значительными, если бы они были известны суду при принятии первоначального определения, вероятно, был бы принят иной судебный акт»,— полагает управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева.

В то же время она отмечает: если заявление Минпромторга в отношении результатов торгов и договора министерства с «Меркасом» будет удовлетворено, то имущество «Сибсельмаша» будет взыскано в доход государства.

«Нельзя исключать, что, если будет удовлетворено заявление „Курганприбора“ и он будет признан победителем торгов, Минпромторг заявит собственные претензии уже к нему»,— считает эксперт.

Лолита Белова, Оксана Павлова