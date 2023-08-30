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Коммерсантъ FM
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Лесной пожар в окрестностях Геленджика локализован

Пожарным удалось локализовать пожар в лесном массиве в окрестностях города-курорта Геленджика, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Ранее сообщалось, что огнем пройдено около 118 га леса, в тушении пожара участвовали более 500 человек и 90 единиц техники, в том числе вертолеты и самолеты-амфибии Бе-200.

Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем. В отношении безработного Романа Коваленко, который развел костер в лесу, возбуждено уголовное дело об уничтожении лесных насаждений, мужчина задержан. Краснодарское управление Роспотребнадзора в ходе мониторинга качества атмосферного воздуха в городе Геленджике не выявило повышения концентрации в воздухе вредных веществ.

Анна Перова, Краснодар

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