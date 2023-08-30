Шойгу поручил нарастить производство средств радиолокационного обнаружения

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа (ГОС) на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Тульской области, в том числе на входящем в концерн «Алмаз-Антей» заводе, выпускающем радиолокационные системы. По итогам проверки министр заявил о необходимости наращивать производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения. Он также потребовал от руководства «Алмаз-Антея» организовать работу предприятия в режиме 24/7.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу (второй слева)

Фото: Минобороны РФ Сергей Шойгу (второй слева)

Фото: Минобороны РФ

Как уточнила пресс-служба оборонного ведомства, в ходе проверки предприятия гендиректор АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков рассказал Сергею Шойгу о наращивании поставок средств контрбатарейной борьбы в части российских вооруженных сил в зоне военной операции.

Господин Новиков также отметил, что за счет проведенной за последние два года реконструкции и технического перевооружения, потенциальные производственные мощности увеличились в разы. Кроме того, был освоен серийный выпуск новейших образцов радиолокационных средств разведки огневых позиций.

По итогам инспекции на предприятии глава Минобороны России провел совещание с руководством предприятия и профильных органов военного управления. «В ходе специальной военной операции важнейшая роль отводится контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для ее ведения. Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы для ведения эффективной контрбатарейной борьбы»,— отметил Сергей Шойгу в ходе совещания.

В ноябре 2022 года Сергей Шойгу сообщил, что гособоронзаказ в 2023 году будет увеличен в 1,5 раза, это позволит обеспечить войска вооружением и техникой на 97%. В середине июня текущего года глава Минпромторга Денис Мантуров объявил о выполнении гособоронзаказа почти на 100%. При этом Владимир Путин указывал, что на сроках выполнения гособоронзаказа сказывается нехватка высококвалифицированных специалистов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

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