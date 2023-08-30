Минфин Бельгии отказал «Тинькофф Страхованию» в разблокировке активов

Министерство финансов Бельгии отказало компании «Тинькофф Страхование» в разблокировке собственных активов в международном депозитарии Euroclear. Об этом Frank Media сообщила пресс-служба «Тинькофф». Заявка «Тинькофф Инвестиций» на предоставление аналогичной лицензии находится на рассмотрении.

В конце ноября прошлого года «Тинькофф Инвестиции» запросили у Минфина Бельгии лицензию, которая позволит перевести активы клиентов из Национального расчетного депозитария (НРД) в другие места хранения. В июне 2022 года европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена.

Представители «Тинькофф Инвестиций» отмечали, что запрос касается разблокировки всех активов не попавших под санкции клиентов. Речь идет как о ценных бумагах, так и о денежных средствах, которые были заблокированы в Euroclear, в том числе дивиденды и выплаты клиентам при погашении облигаций.

«Мы считаем, что вероятность (разблокировки активов.— "Ъ") высокая. "Тинькофф" отвечает всем необходимым критериям, которые выдвигает европейский регулятор»,— отмечала группа «Тинькофф».

Первым, кому удалось добиться взыскания с бельгийского депозитария, стал банк «Санкт-Петербург». По решению суда с европейского депозитария взыскали $107,1 млн в рублевом эквиваленте в пользу кредитной организации. 4 августа Минфин Бельгии выдал лицензию для разблокировки активов Экспобанку. Иски к депозитариям подают и частные российские инвесторы. Общая сумма, которую российские инвесторы хотят отсудить у европейского депозитария Euroclear, уже превысила 200 млрд руб.

Милена Костерева