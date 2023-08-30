Экс-посол ЛНР Мирошник станет послом по вопросу преступлений Украины

Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник получил должность «посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима», сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, этот пост создан по инициативе главы МИДа Сергея Лаврова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Известный государственный и общественный деятель, бывший посол Луганской народной республики в России, участник контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник назначен на должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима»,— сообщила госпожа Захарова в ходе своего брифинга. По ее словам, приказ о создании в структуре МИДа новой должности и назначении на нее господина Мирошника уже подписан Сергеем Лавровым.

Как пояснила Мария Захарова, в обязанности Родиона Мирошника будет входить взаимодействие от имени МИД России с другими федеральными и региональными органами власти, которые занимаются сбором, обобщением информации, правовой оценкой преступлений Украины. Кроме того, господин Мирошник также будет готовить специальные доклады о наиболее резонансных «преступлениях, которые были совершены Украиной в ходе военного конфликта в отношении мирного населения, российских военнопленных и православных священников».

Родион Мирошник занимал должность посла ЛНР в России с 6 мая по 4 октября 2022 года. С 4 октября прошлого года он занял пост представителя ЛНР в РФ. 9 ноября 2022 года он был снят с этого поста в связи с тем, что Луганская народная республика была включена в состав России.

Александр Кислов