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Коммерсантъ FM
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В Ижевске прокурора задержали за пособничество экс-мэру в передаче земель

В столице Удмуртии правоохранительные органы задержали прокурора Октябрьского района Николая Пушина по обвинению в пособничестве бывшему главе города Олегу Бекмеметьеву. Экс-мэра подозревают в передаче строительной компании земель, находившихся в государственной и муниципальной собственности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

Господину Пушину предъявили обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ («Пособничество злоупотреблению должностными полномочиями»). В частности, по данным прокуратуры республики, Николай Пушин в 2021 году в интересах бывшего мэра оказал ему содействие, в результате чего специализированный застройщик «Ухтомского один» без торгов получил муниципальный земельный участок в 1,9 тыс. кв. м.

Прокурору избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца и назначили ряд ограничений. В ходе заседания Николай Пушин и его адвокат просили отказать в удовлетворении ходатайства следователя, а также избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде или запрета определенных действий. Свою позицию они объясняли тем, что прокурор не намеревается скрываться или оказывать давление. Однако суд, приняв во внимание обстоятельства дела и личность обвиняемого, отказал в просьбе защиты.

Олег Бекмеметьев был главой Ижевска с октября 2018 года по май 2023 года. Затем он сообщил, что покидает должность по собственному желанию из-за перехода на новое место работы. Однако позднее стало известно, что экс-мэра обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). В июле Индустриальный районный суд Ижевска отправил его под домашний арест.

Софья Лямина, Ижевск

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