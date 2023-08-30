В Екатеринбурге вскрыли «капсулу времени», закопанную 50 лет назад

В Екатеринбурге прошло торжественное вскрытие «капсулы времени», которую заложили еще 50 лет назад. Мероприятие прошло в Музее истории города. Во вскрытии принимали участие члены специально созданной комиссии, которую возглавил мэр Алексей Орлов.

«Капсула времени» сделана из нержавеющей стали высотой 140 см и диаметром 60 см. Чертежи создал архитектор Петр Деминцев. Ее заложили в Историческом сквере в 1973 году, а достали – 18 августа 2023-го.

Внутри капсулы находились план города Свердловска, книги о городе, предприятиях и известных уральцах, статистические данные о городе и населении, фото- и видеоматериалы. Также там содержалось обращение горожан для потомков, которое зачитал Алексей Орлов.

Все материалы и документы переданы в Музей истории Екатеринбурга на изучение. Некоторые из них станут экспонатами выставки, которая пройдет с 12 октября по 18 ноября. После этого в Екатеринбурге планируют заложить новую «капсулу времени».

Илья Смирнов, Екатеринбург