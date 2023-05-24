Janus Henderson: западные компании в первом квартале выделили рекордные суммы на дивиденды и обратный выкуп акций

По данным исследовательской компании Janus Henderson, в первом квартале общий объем средств, выделенных компаниями на выплату дивидендов во всем мире, вырос на 12% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, достигнув рекордных $327 млрд. Больше всего средств на выплату дивидендов направили американские компании — $153 млрд. В Европе объем средств составил $60 млрд, из них 75% пришлось на компании из Дании, Германии и Швейцарии.

Эксперты отмечают, что те компании, которым все-таки удалось заработать в сложных макроэкономических условиях первого квартала, предпочитают пускать свободные средства на дивиденды, а не инвестировать их в расширение бизнеса или слияния и поглощения из-за сохраняющейся экономической и геополитической неопределенности.

Как отметил глава подразделения Janus Henderson по анализу рынков капитала Бен Лофтхаус, «мировая экономика замедляется по мере того, как инфляция и более высокие учетные ставки негативно отражаются на спросе. Такая ситуация уже привела к тому, что многие компании на данном этапе исчерпали возможности роста, появившиеся сразу после завершения пандемии. К счастью, дивиденды в такое время являются менее волатильными, чем выручка».

В то же время, по подсчетам другой исследовательской компании, Birinyi Associates, на которые ссылается The Wall Street Journal, крупнейшие американские компании, входящие в индекс Russell 3000, объявили с начала года об обратных выкупах своих акций с рынка на общую сумму более $600 млрд. Это уже составляет половину от общего объема байбэков за весь прошлый год ($1,27 трлн), который стал рекордным.

Если такая динамика сохранится до конца года, 2023-й может установить новый рекорд. Впрочем, такая тактика компаний уже вызывает недовольство властей. Еще осенью президент США Джозеф Байден подверг критике американские нефтяные корпорации, которые пускают миллиарды свободных средств на выкуп своих акций с рынка, вместо того чтобы тратить их на инвестиции в развитие добычи и производства в США.

Евгений Хвостик