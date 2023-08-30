В Ижевске задержали прокурора Октябрьского района по делу экс-мэра

В столице Удмуртии сегодня, 30 августа, правоохранительные органы задержали прокурора Октябрьского района. Причиной называют расследование уголовного дело бывшего главы города Олега Бекмеметьева, пишет «Сусанин» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Удмуртия» в объединенной пресс-службе судейского сообщества, материалы по задержанному прокурору действительно поступили в суды. В следственном комитете региона в настоящее время данную информацию не комментируют.

Напомним, должность главы города стала вакантной в конце мая, когда Олег Бекмеметьев, занимавший ее 4,5 года, объявил об уходе по собственному желанию. Позднее его задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и поместили под домашний арест.