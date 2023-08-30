В Ижевске задержали прокурора Октябрьского района по делу экс-мэра

В столице Удмуртии сегодня, 30 августа, правоохранительные органы задержали прокурора Октябрьского района. Причиной называют расследование уголовного дело бывшего главы города Олега Бекмеметьева, пишет «Сусанин» со ссылкой на источник.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Как сообщили «Ъ-Удмуртия» в объединенной пресс-службе судейского сообщества, материалы по задержанному прокурору действительно поступили в суды. В следственном комитете региона в настоящее время данную информацию не комментируют.
Напомним, должность главы города стала вакантной в конце мая, когда Олег Бекмеметьев, занимавший ее 4,5 года, объявил об уходе по собственному желанию. Позднее его задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и поместили под домашний арест.