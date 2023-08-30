Из-за обстрела обесточены два белгородских села

ВСУ обстреляли белгородское село Новая Таволжанка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, осколками снарядов повреждена линия электропередачи. В результате полностью без света осталось село Муром, Новая Таволжанка обесточена частично. «Аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ»,— написал господин Гладков.

Пострадавших в результате обстрела нет, добавил губернатор.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Прытков, Воронеж