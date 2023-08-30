Водоподъемное сооружение может появиться на реке Ува в Удмуртии

Эффективность строительства водоподъемного сооружения на границе Увинского и Вавожского районов в Удмуртии оценят профильные ведомства. Соответствующее поручение дал председатель правительства региона Ярослав Семенов на совещании по вопросам экологического состояния рек Вала, Ува и Сюга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Отмечается, что с данной инициативой выступили жители Вавожского района. По их мнению, сооружение поможет предотвратить загрязнение реки Ува в Вавожском районе в случае выброса нечистот предприятиями. Для оценки эффективности данной меры министерству природных ресурсов поручено привлечь научное сообщество и специалистов, имеющих опыт реализации подобных проектов.

Как рассказал Ярослав Семенов, за последний месяц ответственные структуры проделали большую работу, в том числе комплексный анализ поверхностных вод рек и процессуальные решения в отношении виновных организаций. На базе одного из подведомственных учреждений также функционирует экоаналитическая лаборатория, которую привлекали для составления анализа всех результатов проб воды и донных отложений рек Вала, Ува и Сюга.

Как подчеркнул министр природных ресурсов Денис Удалов, ведомство предоставит возможности ресурса для работы других ответственных органов по решению ситуации. Он также отметил, что один из вариантов ликвидации последствий загрязнения рек — привлечение водопользователей к их очистке.

Напомним, ранее в Удмуртии жители сообщали о систематическом загрязнении рек Вала и Ува. Представители надзорных ведомств планировали совершить сплав по реке Вала в Вавожском районе для выявления сбросов и обеспечения гласности работы по пресечению негативного воздействия на экологию, а также намеревались привлекать беспилотные летательные аппараты к обследованию русла рек.