Представитель партии «Зеленые» Владимир Стебаков снялся с выборов губернатора Орловской области

Избирательная комиссия Орловской области аннулировала регистрацию представителя партии «Зеленые» Владимира Стебакова, ранее планировавшего побороться за пост губернатора.
В облзибрикоме пояснили, что заявлении о снятии кандидатуры поступило от самого господина Стебакова. Причины такого решения не раскрываются.
Таким образом, в выборах будут участвовать три кандидата — действующий губернатор Андрей Клычков (КПРФ), президент Торгово-промышленной палаты региона Светлана Ковалева («Новые люди») и депутат облсовета Владислав Числов (ЛДПР).
О выдвижении также заявлял председатель реготделения партии «Российский общенародный союз» Владислав Абрамов. Однако он не смог пройти муниципальный фильтр.
Партия СРЗП отказалась от участия в губернаторских выборах.