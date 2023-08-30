Представитель партии «Зеленые» Владимир Стебаков снялся с выборов губернатора Орловской области

Избирательная комиссия Орловской области аннулировала регистрацию представителя партии «Зеленые» Владимира Стебакова, ранее планировавшего побороться за пост губернатора.

В облзибрикоме пояснили, что заявлении о снятии кандидатуры поступило от самого господина Стебакова. Причины такого решения не раскрываются.

Таким образом, в выборах будут участвовать три кандидата — действующий губернатор Андрей Клычков (КПРФ), президент Торгово-промышленной палаты региона Светлана Ковалева («Новые люди») и депутат облсовета Владислав Числов (ЛДПР).

О выдвижении также заявлял председатель реготделения партии «Российский общенародный союз» Владислав Абрамов. Однако он не смог пройти муниципальный фильтр.

Партия СРЗП отказалась от участия в губернаторских выборах.

Иван Недокопов

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