Партия СРЗП отказалась от участия в выборах губернатора Орловской области

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», орловское отделение партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) не стало выдвигать своего кандидата на выборы губернатора региона. Лидер ячейки Руслан Перелыгин на своей странице «ВКонтакте» объяснил, что партия приняла единственное правильное решение отказаться от участия в политическом спектакле.

«Ни о каких договоренностях и политических союзах не идет речи. Мы всеми силами продолжим помогать своим землякам», — сказал господин Перелыгин.

Ранее на выборы губернатора Орловской области выдвинулись действующий глава региона Андрей Клычков (КПРФ), президент Торгово-промышленной палаты региона Светлана Ковалева («Новые люди»), депутат Владислав Числов (ЛДПР) и фермер Владимир Стебаков («Зеленые»).

Сергей Толмачев