Новый резидент ТОСЭР «Губкин» «Лимкорм Дайджест» может вложить более 444 млн рублей в завод кормовых добавок

Минэкономики РФ зарегистрировало резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Губкин» в одноименном городе Белгородской области ООО «Лимкорм дайджест». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Компания планирует вложить 444,6 млн руб. в строительство завода по производству «кормовых вкусоароматических» добавок и гидролизатов из белкового сырья животного происхождения. Запланированная мощность — 7 тыс. т в год. Предприятие может создать 27 новых рабочих мест.

Реализация проекта направлена на импортозамещение сырья при производстве кормов для непродуктивных животных и рыб, отметили в администрации. Там подчеркнули, что завод не связан с горнодобывающим сектором, что «крайне важно» в условиях моноотраслевой структуры экономики горокруга.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Лимкорм дайджест» зарегистрировано в Белгородской области в мае 2023 года для производства готовых кормов для непродуктивных животных. Уставный капитал — 1 млн руб. Директором и владельцем 22,5% является Валентин Лебедев. Еще 20% принадлежит Ивану (Сергеевичу) Лиману, 15% — Сергею Лиману, по 10% — Константину Анисимову, Андрею Мартовицкому, Анатолию Мытнику и Екатерине (Сергеевне) Лиман, 2,5% — Игорю Шатцу.

Сергей Лиман контролирует еще нескольких резидентов ТОСЭР. В конце 2022 года планировалось начало «тестовой эксплуатации» завода по изготовлению корма для домашних животных, в который 1,9 млрд руб. вложило АО «Лимкорм петфуд». А ООО «Биопро» стало резидентом с проектом производства протеиновой муки и липидного концентрата из личинок мух за 833,3 млн руб.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Черная львинка" добавит альтернативы».

Иван Недокопов

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