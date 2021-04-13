«Черная львинка» добавит альтернативы

Бывший топ-менеджер ГК «Приосколье» Сергей Лиман продолжает развивать проекты по производству альтернативного белка. ООО «Биопро» стало резидентом территории опережающего экономического развития (ТОСЭР) «Губкин» с заводом по выпуску протеиновой муки и липидного концентрата из личинок мух, в который планируется вложить 833,3 млн руб. В 2019 году уже были заявлены схожие проекты от принадлежащих Сергею Лиману в разных долях компаний: статус резидента ТОСЭР получило АО «Линкорм петфуд» с производством готовых кормов для домашних животных за 1,9 млрд руб., а ООО «Агроакадемия» анонсировало выпуск белка из личинок мух. Сергей Лиман назвал «Биопро» продолжением проекта, но с участием пока не называемых инвесторов. По оценке аналитиков, в мире подобные производства развиваются «стремительно».

О том, что резидентом ТОСЭР «Губкин» стало ООО «Биопро» с проектом по созданию «высокотехнологичного крупномасштабного производства животного белка из личинок насекомых», на днях сообщили в администрации моногорода. Там отметили, что этот статус компания получила 17 марта, а предприятие стало тысячным резидентом в федеральном реестре территорий опережающего развития. «Технология производства протеиновой муки и липидного концентрата, представленная ООО "Биопро", считается наиболее перспективной, поскольку создает дешевую альтернативу кормовым добавкам животного происхождения», — отметили в администрации.

Вчера в ней уточнили “Ъ-Черноземье”, что объем инвестиций в проект составит 833,3 млн руб., а на предприятии будет создано 80 рабочих мест. Отметим, что в Белгородской области уже было заявлено аналогичное производство. В ноябре 2019 года резидентом ТОСЭР стало АО «Лимкорм петфуд», планирующее вложить 1,9 млрд руб. в выпуск «готовых кормов для непродуктивных животных». Часть совладельцев компании одновременно с этим заявили проект ООО «Агроакадемия» по строительству производства белка из личинок мухи «Черная львинка». Это сырье планировалось к использованию на заводе в Губкине. У нового резидента ТОСЭР тот же бенефициар.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Биопро» зарегистрировано в Губкине в январе 2021 года для разведения прочих животных. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором и единственным владельцем является Сергей Лиман, в 2004–2005 годах управлявший ЗАО «Завод премиксов №1» (входит в ГК «Приосколье»). Господин Лиман возглавляет «Агроакадемию» и «Лимкорм петфуд», является их совладельцем (76 и 32,2% соответственно). Кроме того, Сергею Лиману принадлежит 10% АО «АСК», которое стало резидентом ОЭЗ «Липецк» с проектом производства кормовой муки за 2,1 млрд руб.

Сергей Лиман рассказал “Ъ-Черноземье”, что по сути проект «Биопро» является второй очередью: «Это продолжение, увеличение объема производства на базе наших разработок с учетом полученного опыта и выявленных неточностей». Он также отметил, что под новое юрлицо планируется привлечь инвесторов, тогда как «Агроакадемия» является собственным проектом господина Лимана и его партнеров. Имена инвесторов пока не раскрываются. По словам господина Лимана, мощность первой установки запланирована на уровне 1–1,5 тыс. т кормовой муки в год, ее запуск запланирован в 2022 году. Запуск «Биопро» может состояться в 2023 году, мощность составит 5 тыс. т, включая муку, жиры и органические удобрения.

По данным отраслевых СМИ, на специализированной выставке Petfood Forum – 2019 в США были представлены результаты испытаний кормов для собак и кошек, произведенных из личинок «Черной львинки». В частности, собакам предлагали корм, в составе которого объем белка из насекомых доходил до 20%. Его усвояемость, по данным исследователей из консалтинговой компании Luna Science and Nutrition, сравнима с обычным кормом с курицей, кукурузой, рисом, свеклой и смесью витаминов и минералов.

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Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов отмечает, что использование съедобных насекомых и произведенного из них животного белка во всем мире «стремительно набирает обороты»: «По прогнозам ООН, уже через два года этот рынок будет оцениваться в $1,2 млрд». «В Китае, странах ЕС и особенно в США белок из насекомых активно используется для производства кормов: в частности, в 2020 году такие корма начала производить дочерняя структура Nestle Purina. Это достаточно важное событие, поскольку ранее крупные транснациональные холдинги проявляли к альтернативному белку весьма сдержанный интерес. Если один из глобальных гигантов на этот рынок зашел, можно ожидать, что за ним последуют и прочие. Это означает, что производство и спектр доступных продуктов в обозримом будущем будут расти в геометрической прогрессии, готов ли морально к этому потребитель или нет», — рассказал господин Антонов.

По словам эксперта, в России рынок до сих пор не сформирован — если не считать белгородских проектов, крупных производственных мощностей практически нет, и предложение в основном обеспечивается импортом. «Пока что товары для животных из альтернативного белка — нишевая продукция, которую выбирают либо по назначению ветеринара, либо в связи со взглядами владельцев кошек и собак на рациональное использование природных ресурсов и этическое обращение со скотом. Нишевые продукты дороги, не всегда доступны в неспециализированных магазинах, но уже в обозримом будущем альтернативный белок вполне может повторить историю белка растительного», — считает Алексей Антонов.

Александр Прытков