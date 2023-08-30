ТАСС: над Псковской областью ограничены полеты самолетов

ТАСС со ссылкой на авиационные службы сообщил, что воздушное пространство над Псковом и областью ограничено для полетов самолетов. Около 23:40 мск аэропорт Пскова был атакован беспилотниками.

«В настоящее время воздушное пространство для пролета самолетов в регионе ограничено»,— сказал собеседник агентства.

В подавлении беспилотников были задействованы силы Минобороны, сообщил губернатор Михаил Ведерников. ТАСС со ссылкой на авиационные службы сообщил, что при атаке повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76.