Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что тормозит развитие автомобильных путешествий в России

Важность для автомобильного туризма состояния дорожной и туристической инфраструктуры России сейчас сложно оценить однозначно. Наибольшую готовность к приему автотуристов демонстрируют Москва, Санкт-Петербург, города Золотого кольца и ведущие к ним дороги, курорты Кавказских Минеральных Вод и трассы на востребованных направлениях: М11 (Москва — Санкт-Петербург), М4 (Москва — Новороссийск) и М12 (участок от Москвы до Казани). Инфраструктура в этих местах соответствует современным стандартам безопасности: в наличии развитые сети заправочных станций и транспортных узлов, а также современные гостиничные комплексы. Все это обеспечивает комфортное передвижение на любых видах автотранспорта, от легковых автомобилей до туристических автобусов.

Создание новых и реставрация существующих автомагистралей также способствуют улучшению доступности регионов и развитию автотуризма. По данным Росстата, в конце 2022 года доля дорог в России, отвечающих нормативным требованиям, выросла на 14,1% по сравнению с аналогичным показателем 2013-го и составила 50,6%. Работы по улучшению трасс продолжаются. По июльским данным Минтранса РФ, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» реконструируется более 320 дорог (1,8 тыс. км дорожного полотна), ведущих к различным достопримечательностям. Это повысит доступность и привлекательность новых маршрутов.

Однако на пути развития автотуризма присутствуют и определенные сложности. Так, в Москве и Санкт-Петербурге ощущаются острая перегруженность городских магистралей и нехватка парковочных мест в популярных у путешественников местах. Возможно, ситуацию удалось бы решить постройкой дополнительных подземных и надземных парковок вблизи туристических объектов и центральных районов городов.

Одной из ключевых проблем востребованных направлений является недостаточная пропускная способность дорог. Решить проблему помогло бы продолжение инвестиций в расширение и совершенствование дорожных сетей, включая строительство вспомогательных трасс, которые разгрузят основные и дадут возможность путешественникам делать остановки для отдыха.

Кроме того, наблюдается большая диспропорция в развитии разных регионов. Благополучная инфраструктура сосредоточена преимущественно в крупных городах и районах, связанных с востребованными у жителей столицы направлениями. В отдаленных северных и восточных туристических регионах, которые только набирают популярность (Архангельской области, республике Карелия, Алтайском крае и других), несмотря на значительные улучшения качества дорожных покрытий в рамках национальных проектов, сохраняются проблемы. Недостаток или отсутствие современных гостиничных комплексов, неравномерное размещение объектов инфраструктуры, а также ограниченная доступность оборудованных остановочных пунктов и заправочных станций создают неудобства для путешественников. Необходимо создавать на дорогах дополнительные пункты АЗС и питания, а также места для отдыха. Решить вопрос помог бы запуск программы поддержки и стимулирования малого бизнеса, связанного с автомобильным туризмом. В рамках программы следует предусмотреть предоставление грантов и льгот для малых предприятий, которые занимаются арендой машин, гостиничным, ресторанным и другими видами бизнеса.

Есть и дополнительные факторы, ограничивающие развитие автомобильного туризма. Прежде всего это недостаточная осведомленность потенциальных путешественников о туристическом потенциале наших регионов. Стоит продолжить продвигать уже существующие, создавать новые привлекательные, информативные и безопасные маршруты. Также важно продолжать развивать систему онлайн-сервисов для автотуристов: интерактивные карты, мобильные приложения, информационные платформы, системы онлайн-бронирования гостиниц для удобства путешественников на автомобилях. Это позволит туристам оперативно получать услуги и необходимые сведения о дорожной обстановке, местах для остановок, достопримечательностях и прочую важную информацию.

Максим Картошин, руководитель транспортной службы пассажирской компании «БизнесБас»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...