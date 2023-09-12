Что тормозит развитие автомобильных путешествий в России

Важность для автомобильного туризма состояния дорожной и туристической инфраструктуры России сейчас сложно оценить однозначно. Наибольшую готовность к приему автотуристов демонстрируют Москва, Санкт-Петербург, города Золотого кольца и ведущие к ним дороги, курорты Кавказских Минеральных Вод и трассы на востребованных направлениях: М11 (Москва — Санкт-Петербург), М4 (Москва — Новороссийск) и М12 (участок от Москвы до Казани). Инфраструктура в этих местах соответствует современным стандартам безопасности: в наличии развитые сети заправочных станций и транспортных узлов, а также современные гостиничные комплексы. Все это обеспечивает комфортное передвижение на любых видах автотранспорта, от легковых автомобилей до туристических автобусов.

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Создание новых и реставрация существующих автомагистралей также способствуют улучшению доступности регионов и развитию автотуризма. По данным Росстата, в конце 2022 года доля дорог в России, отвечающих нормативным требованиям, выросла на 14,1% по сравнению с аналогичным показателем 2013-го и составила 50,6%. Работы по улучшению трасс продолжаются. По июльским данным Минтранса РФ, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» реконструируется более 320 дорог (1,8 тыс. км дорожного полотна), ведущих к различным достопримечательностям. Это повысит доступность и привлекательность новых маршрутов.

Однако на пути развития автотуризма присутствуют и определенные сложности. Так, в Москве и Санкт-Петербурге ощущаются острая перегруженность городских магистралей и нехватка парковочных мест в популярных у путешественников местах. Возможно, ситуацию удалось бы решить постройкой дополнительных подземных и надземных парковок вблизи туристических объектов и центральных районов городов.

Одной из ключевых проблем востребованных направлений является недостаточная пропускная способность дорог. Решить проблему помогло бы продолжение инвестиций в расширение и совершенствование дорожных сетей, включая строительство вспомогательных трасс, которые разгрузят основные и дадут возможность путешественникам делать остановки для отдыха.

Кроме того, наблюдается большая диспропорция в развитии разных регионов. Благополучная инфраструктура сосредоточена преимущественно в крупных городах и районах, связанных с востребованными у жителей столицы направлениями. В отдаленных северных и восточных туристических регионах, которые только набирают популярность (Архангельской области, республике Карелия, Алтайском крае и других), несмотря на значительные улучшения качества дорожных покрытий в рамках национальных проектов, сохраняются проблемы. Недостаток или отсутствие современных гостиничных комплексов, неравномерное размещение объектов инфраструктуры, а также ограниченная доступность оборудованных остановочных пунктов и заправочных станций создают неудобства для путешественников. Необходимо создавать на дорогах дополнительные пункты АЗС и питания, а также места для отдыха. Решить вопрос помог бы запуск программы поддержки и стимулирования малого бизнеса, связанного с автомобильным туризмом. В рамках программы следует предусмотреть предоставление грантов и льгот для малых предприятий, которые занимаются арендой машин, гостиничным, ресторанным и другими видами бизнеса.

Есть и дополнительные факторы, ограничивающие развитие автомобильного туризма. Прежде всего это недостаточная осведомленность потенциальных путешественников о туристическом потенциале наших регионов. Стоит продолжить продвигать уже существующие, создавать новые привлекательные, информативные и безопасные маршруты. Также важно продолжать развивать систему онлайн-сервисов для автотуристов: интерактивные карты, мобильные приложения, информационные платформы, системы онлайн-бронирования гостиниц для удобства путешественников на автомобилях. Это позволит туристам оперативно получать услуги и необходимые сведения о дорожной обстановке, местах для остановок, достопримечательностях и прочую важную информацию.

Максим Картошин, руководитель транспортной службы пассажирской компании «БизнесБас»