На Северном кладбище похоронили одного из командиров ЧВК «Вагнер» Чекалова

На Северном кладбище в Санкт-Петербурге прошли похороны заместителя Евгения Пригожина в ЧВК «Вагнер» Валерия Чекалова. Он погиб 23 августа в авиакатастрофе в Тверской области. Вместе с ним погибло еще девять человек, в том числе создатель ЧВК и петербургский предприниматель Евгений Пригожин, а также члены руководства компании и трое членов экипажа. На кладбище прошла церемония прощания, ее посетило несколько сотен человек, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

Информацию о возможных похоронах погибших членов ЧВК «Вагнер» на Северном кладбище начали распространять накануне в Telegram-каналах, приближенных к структурам Евгения Пригожина. В сообщениях говорилось о начале церемонии в 12:30. Около 11:15 на кладбище было относительно пусто, недалеко от входа стоял автобус, набитый военными. Ближе к 12:00 прозвучали залпы, следом отыграл военный оркестр.

Торжественное мероприятие прошло по поводу похорон Алексея Волнянко. Как отметили в СМИ, дата его рождения и ФИО полностью совпадают с аналогичными данными приговоренного в 2020 году к восьми годам колонии за убийство активистки Елены Григорьевой. Похороненный был бойцом ЧВК. После церемонии почетный караул покинул место и отправился к выходу кладбища.

Недалеко от выхода был разбит шатер, где появились венки на имя «Валерия Евгеньевича» и крест, перевернутый табличкой вниз. Мужчина, предположительно сотрудник кладбища, заявил журналистам о запрете на съемку и предложил им покинуть территорию выйти за забор. Позже к снимающим людям неоднократно подходили мужчины в штатском, в том числе и с символикой ЧВК «Вагнер», и запрещали снимать процесс похорон. Всего на церемонию прощания с Валерием Чекаловым, по оценкам «Ъ-СПб», пришло более 200 человек.

Гроб с погибшим занесли в церковь, где прошло отпевание. После него катафалк вместе с толпой людей дошел до вырытой ямы. На месте родственники попрощались с погибшим. После окончания церемонии гости медленно расходились. К парковке Северного кладбища иногда продолжали подъезжать машины, люди точечно приносили на место цветы. Мужчины в штатском продолжали отгонять людей с фототехникой и телефонами, к 15:40 место захоронения освободили. По данным СМИ, в толпе во время торжественных мероприятий был замечен охранник господина Пригожина Сергей Плащенко.

Позже в пресс-службе Евгения Пригожина сообщили, что он был похоронен на Пороховском кладбище в «закрытом формате». По данным источников «Ъ», прощание прошло в присутствии только родных и близких друзей по просьбе родственников. «Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище»,— говорится в сообщении пресс-службы. Данных о похоронах других погибших при крушении бизнес-джета в настоящий момент нет.

Подробнее о том, что будет с петербургскими активами Евгения Пригожина после его смерти — в материале «Ъ-СПб» «На обломках империи».

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