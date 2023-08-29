Цех вагонных тележек УВЗ начал изготавливать детали для спецтехники

В цеху Уралвагонзавода (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») по производству вагонных тележек начали производить детали для спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская Фото: Марина Молдавская

По данным компании, также в цеху будут изготавливать узлы для железнодорожных платформ. «Заводчане собирают каркасы и ящики для платформы, затем после контроля геометрии и размеров продукцию обваривают на сварочных столах, зачищают швы. Готовая продукция поступает в вагоносборочный цех»,— сказано в сообщении.

Напомним, с начала специальной военной операции УВЗ увеличил производство бронетехники в четыре раза. В июне президент Владимир Путин назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире.

Полина Хабарова

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