Сборная Украины по Dota 2 снялась с чемпионата мира из-за допуска российских игроков

Саппорт команды сборной Украины по Dota 2 Иван Бондарев (Kidaro) заявил об отказе команды участвовать в чемпионате мира из-за решения Международной федерации компьютерного спорта (IESF) допустить до соревнований российских игроков. Заявление Ивана Бондарева опубликовал портал dota2.ru.

«Благодарим за поддержку всех, кто болел, но не хватило против киргизов, наверное, нужно было вчера все же [выпить по пиву], потому что было нервозно и первый опыт на международной арене. Но после новостей и того, что это окончательное решение о разбане России, уже нет желания участвовать в соревнованиях»,— написал Иван Бондарев.

Команде засчитано техническое поражение в матче нижней сетки плей-офф против Индонезии. В первом раунде верхней сетки команда проиграла киргизской команде со счетом 0:2.

28 августа IESF допустила российских спортсменов к участию в соревнованиях в Румынии под своим флагом и гимном. Решение о недопуске российских игроков действовало с 18 апреля 2022 года. Сборная России не участвует в турнире.

В начале августа Украинская федерация киберспорта (UESF) внесла в черный список пятерых киберспортсменов с Украины за игру в командах с россиянами. Среди них — два игрока российской команды Team Spirit по игре Dota 2 Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков.